Legende: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Was hat Sie an der Rolle in «Maloney» besonders gereizt und warum haben Sie sich entschieden, diese Herausforderung anzunehmen?

Marcus Signer: «Maloney» ist ein Erbe von grosser Bedeutung mit vielen Anhängern und hohen Erwartungen. Ich hatte grossen Respekt vor dieser Aufgabe aber keine Angst. Eine zentrale Frage für mich war, was ich dieser Figur geben konnte, das von mir kommt. Ich glaube, «mein Maloney» hat ein grosses Herz, ist vielleicht etwas verletzlicher und offener als der Radio-«Maloney», aber genauso cool. Ein «Lonely Wolf» mit einem klaren inneren Kompass, der Recht von Unrecht unterscheiden kann.

Können Sie uns etwas über Ihren Charakter in der Serie erzählen? Was macht ihn einzigartig oder besonders interessant?

«Maloney» ist eine Figur, die sich am Rande der Gesellschaft aufhält. Er versucht den Menschen zu helfen und ist selbst ein Mensch mit festen Ritualen, festen Süchten, wie das Rauchen und das Trinken. Er lebt von seinen unorthodoxen Methoden und seinem trockenen Humor. Ich glaube, er ist eine faszinierende und einzigartige Figur, die die Zuschauenden fesseln wird. Ein «Lonely Wolf» eben.

Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet? Gab es spezielle Herausforderungen oder besondere Momente während der Dreharbeiten?

Die Vorbereitung auf die Rolle von Maloney war intensiv und facettenreich. Ich kannte die Hörspiele noch nicht so gut. Wir haben früher zwar immer mal wieder reingehört, ich bin aber oft lieber im Bett geblieben. Darum habe ich mir viele Hörspielfolgen angehört. In der Drehvorbereitung haben wir einen intensiven Workshop absolviert, wo ich mir die Figur mit einem Schauspielcoach zurechtgelegt habe. Wir haben in diesem Prozess die Figur etwas dreidimensionaler gebaut und gestaltet.

Wie unterscheidet sich diese Rolle von anderen, die Sie in der Vergangenheit gespielt haben? Gibt es bestimmte Aspekte, die Ihnen besonders gefallen?

Ich habe schon oft Figuren gespielt, die sich am Rande der Gesellschaft aufhalten. Wie zum Beispiel den «Goalie». Von daher war mir diese Seite schon etwas geläufig. In der Serie «Wilder» habe ich einen Bundespolizisten gespielt, der ja auch fast eine Art Detektiv ist. Seine unkonventionellen Methoden sowie der subtile Humor, der gelegentlich zum Vorschein kommt, haben mir ebenfalls sehr zugesagt.

Was können die Zuschauenden von der neuen Staffel von «Maloney» erwarten und warum sollten sie unbedingt einschalten?

Der Retro-Charakter dieser Serie verleiht ihr einen besonderen Charme. Es ist eine ganz neue Form und trotzdem ist es typisch «Maloney». Die Geschichten nehmen oft unerwartete Wendungen, was sie besonders spannend macht. «Maloney» steht für qualitativ hochwertige, zeitlose Unterhaltung mit cooler Ausstattung, toller Kameraarbeit und groovigem, jazzigem Sound. Trotz dessen, dass es Kriminalfälle und Todesfälle gibt: Das Ende ist immer hoffnungsvoll.