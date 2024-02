Filmtipp

Mit Traumbesetzung: Sein Image als Internet-Meme habe ihn sehr verletzt, wie Nicolas Cage immer wieder öffentlich zugab. Diese Gefühle nutzte er für die Rolle in «Dream Scenario». In diesem Film geht es um einen Mann, der plötzlich allen im Traum erscheint – und erst zur viralen Sensation, schliesslich dann «gecancelt» wird. Doch mehr als eine Analogie zu Cancel Culture ist «Dream Scenario» eine irrwitzige, surreale Gesellschaftssatire über die Gefahren von Geltungsdrang und plötzlicher Berühmtheit im Hyperkapitalismus – mit einer perfekt besetzten Hauptrolle. (Ann Mayer)

Filmhinweis Box aufklappen Box zuklappen «Dream Scenario» läuft seit dem 8. Februar in den Deutschschweizer Kinos.

Bühnentipp

Audio Kritik zu «Tambourines» am Schauspielhaus Zürich 03:13 min, aus Kultur-Aktualität vom 08.02.2024. Bild: Orpheas Emirzas abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Mit Queerness: Der Tänzer und Choreograf Trajal Harrell gehörte in den vergangenen fünf Jahren zum engen künstlerischen Kern am Zürcher Schauspielhaus. Nun bringt er da seine letzte Arbeit heraus, «Tambourines» nach Nathaniel Hawthornes Roman «Der scharlachrote Buchstabe». Die Erzählung von gesellschaftlichem Druck und Selbstermächtigung spiegelt sich in Harrells widerständigen und emanzipatorischen Tanzstil. Strenge Puritanerkleider verwirbeln zur befreienden queeren Modeschau. Nichtanpassung ist ein Fest. (Andreas Klaeui)

Veranstaltungshinweis Box aufklappen Box zuklappen «Tambourines» von Trajal Harrell, mit dem Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, ist seit dem 7. Februar im Schauspielhaus Zürich zu sehen.

Albumtipp

Audio The Last Dinner Party «Prelude to Ecstasy» 56:50 min, aus Sounds! vom 05.02.2024. Bild: ZVG abspielen. Laufzeit 56 Minuten 50 Sekunden.

Mit Fanfaren: Geboren als spontane Bieridee im Londoner «Shacklewell Arms»-Pub, weniger als zwei Jahre später auf einer prallvollen Zeltbühne am legendären Glastonbury Festival: Eine Gitarrenband von der Insel mit derart viel Vorschusslorbeeren wie The Last Dinner Party gab es schon lange nicht mehr. Doch der Hype ist durchaus gerechtfertigt. Das Debütalbum «Prelude to Ecstasy» hält den hohen Erwartungen stand – auch dank der deutlich hörbaren Kate-Bush- und Bowie-Einflüssen. (Luca Bruno)

Albumhinweis Box aufklappen Box zuklappen The Last Dinner Party: «Prelude to Ecstasy». Island, 2024.

Literaturtipp

Audio Aktuelle Bücherempfehlungen: Grosse Themen 26:29 min, aus BuchZeichen vom 06.02.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 26 Minuten 29 Sekunden.

Mit Opulenz: Dürfen wir leidenschaftlich geniessen in einer sterbenden Welt? Diese Frage stellt das neue Buch der US-amerikanischen Autorin C Pam Zhang. «Wo Milch und Honig fliessen» ist eine Dystopie. Die Erde ist von dichtem Smog umhüllt, es herrscht eine globale Hungersnot. Eine junge Köchin entflieht in eine mysteriöse Bergkolonie, wo alles noch im Überfluss vorhanden ist: Milch, Honig, frisches Obst und Gemüse. Die sinnliche, opulente Sprache machte mich zuerst hungrig und drehte mir dann den Magen um. (Lea Dora Illmer)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen C Pam Zhang: «Wo Milch und Honig fliessen». Übersetzt von Eva Regul. S. Fischer, 2024.

Konzerttipp

Mit Verve. Eine Gruppe befreundeter Künstler:innen suchen in New York der 1990er-Jahre nach Liebe, Akzeptanz und Hoffnung im Kampf gegen ihre HIV-Erkrankung. Was «La bohème» von Puccini für die Oper ist, ist «Rent» von Jonathan Larson für die Musical-Welt. Am 17. Februar 2024 feiert es Premiere am Theater St. Gallen. Der diverse Cast besingt und betanzt die herausfordernden Momente ihrer Charaktere – wie sie ihre Miete bezahlen sollen, ist nur einer davon. (Luca Koch)