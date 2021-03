Erwartungen, Awards, Skandale – das bewegte Leben der Musical-Ikone Liza Minelli, die am 12. März ihren 75. Geburtstag feiert.

«Hollywoods tragische Tochter» wurde Liza Minnelli mehrmals genannt. Weil von der Tochter von Schauspiel-Legende Judy Garland und Star-Regisseur Vincente Minnelli eine Film-Karriere erwartet wurde.

Die Eltern gehörten in den 1940er- und 1950er-Jahren zu den ganz Grossen Hollywoods. Der Druck für das einzige gemeinsame Kind war enorm, dem Anspruch kaum gerecht zu werden.

Legende: Liza Minnelli mit ihren Eltern – und Hund. Getty Images/Bettmann

Die Medien beschäftigten sich vor allem mit Liza Minnellis Alkohol- und Drogensucht sowie ihren Scheidungen.

Dabei hat Minnelli beruflich viel erreicht. Auch wenn sie nicht direkt in die Fussstapfen ihrer berühmten Eltern trat.

Erste Film-Rolle mit nicht mal 3 Jahren

Zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen war sie 1949 in «In the Good Old Summertime».

Legende: Mit Mutter Judy Garland am Set ihres ersten Films «In the Good Old Summertime». Imago/Everett Collection

Viel schauspielerisches Talent brauchte sie da allerdings nicht: Sie hatte nur einen kurzen Auftritt an der Seite ihrer Mutter.

Die jüngste Tony-Award-Gewinnerin

Als Erwachsene setzte sie vor allem auf die Musik. Sie trat in Clubs, Casinos, Hotels oder auf Musical-Bühnen auf.

Mit 19 Jahren gewann sie als bis dahin jüngste Musical-Darstellerin einen Tony-Award, den wichtigsten Preis für Theater und Musicals. Als Sängerin und Entertainerin füllte sie ganze Hallen.

Legende: Liza Minnelli (2.v.r.) mit ihrem Tony-Award. Getty Images/Bettmann

Und auch in ihren zwei grossen Film-Erfolgen spielte sie Sängerinnen: 1972 in «Cabaret», für den einen Oscar als beste Schauspielerin erhielt. Und 1977 in «New York, New York».

In einem exklusiven Club

Jemals vom EGOT-Club gehört? Zu diesem exklusiven Zirkel gehören nur 21 Menschen – darunter Liza Minnelli. Sie haben alle wichtigen Entertainment-Preise abgeräumt: einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony-Award.

Legende: Für ihre Rolle im Musical-Film «Cabaret» gewann sie einen Oscar. Imago/Cinema Publishers Collection

Minnelli gehört seit 1990 dazu, obwohl sie genau genommen kein vollständiges Mitglied ist. Denn den Grammy gewann sie nicht in einer regulären Wettbewerbs-Kategorie. Sie wurde mit dem «Grammy Legend Award» ausgezeichnet.

Liza Minelli kämpft sich zurück – immer wieder

Jahrelange Alkohol- und Drogensucht, Hüft-, Knie- und Stimmband-Operationen, im Jahr 2000 eine schwere Gehirnentzündung. Das alles überstand Liza Minnelli. Sie wurde oft abgeschrieben – und kämpfte sich jedes Mal zurück.

Nicht nur mit eigenen Shows. So hatte sie 2010 beispielsweise einen Kurzauftritt im Film «Sex and the City 2», oder übernahm 2006 einen Gesangs-Part im Song «Mama» der Rockband «My Chemical Romance».

In den 2010er-Jahren reduzierte Liza Minnelli ihr Pensum. Doch bis heute tritt die 75-Jährige ab und zu auf die Bühne. Und schaut in diesen Best-Of-Shows vor allem auf ihre bewegte Karriere zurück. Sie sagt: «Ich würde alle meine Fehler wieder machen.»