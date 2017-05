Der irische Superstar Michael Fassbender trumpft gleich doppelt auf, weil er die beiden künstlichen Menschen Walter und David verkörpert und teils sogar mit sich selbst spielt. Die kühle Aura des 40-Jährigen ist ideal für diese Doppelrolle. Erste Oscarnominationen erhielt er als Sklavenhalter in «12 Years a Slave» (2014) und in der Titelrolle von «Steve Jobs» (2016). Ab 25. Mai kann man ihn auch als egoistischen Musikproduzenten in Terrence Malicks «Song to Song» sehen.