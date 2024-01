1. You're the Worst

Erfrischend gleichgültig: Gretchen und Jimmy sind unverschämt ehrlich und zynisch, lieben es zu lästern und haben eine «Alles-Egal-Mentalität». Als sie sich auf einer Hochzeit kennenlernen, fragt er: «Was hast du über mich gehört?» Sie entgegnet: «Nur eines: Dass du der Schlimmste sein sollst.» («You’re the Worst.») Sie landen dennoch im Bett – und ein späteres Wiedersehen kommt früher als gedacht. Die Dialoge sind scharf und schnell – da kommt so rasch keine Langeweile auf.

Gefällt Fans von «How I met your Mother» oder «Community».

2. Better Things

Alltägliche Eskapaden: «Ich wünsche mir nur einen langweiligen Tag»: Dieser Satz bringt das Leben der alleinerziehenden Mutter Sam Fox (Pamela Adlon) auf den Punkt. Sie hat nebst ihrem Job als Schauspielerin, die durch Hollywood tingelt, noch einiges mehr zu tun: Sie versucht, ihre Familie über Wasser zu halten, ist mit der Erziehung ihrer drei Töchter beschäftigt und pflegt ihre Mutter. Platz für ihr eigenes Privatleben? Eher schwierig. Die Serie bietet eine authentische Sicht auf das Leben mit all seinen Hochs und Tiefs.

Gefällt Fans von «Cougar Town» oder «Transparent».

3. Hübsches Gesicht

Sorge oder Scham? Als Gigi mit ihrem Freund David in den Urlaub fährt, stellt sie fest, dass seine Überraschung nicht ganz das ist, was sie erwartet hat. Statt in einer Pärchen-Suite zu entspannen, soll sie an einem «Fat Camp» teilnehmen. Der Medizinstudent meint, dass er sich dabei nicht um ihr Aussehen, sondern nur um ihre Gesundheit sorgen würde. Eine erhellende Comedy-Kurzserie mit nur 15-minütigen Folgen, die dafür aber dicht und wohlkomponiert daherkommen: inklusive Retro-Pastell-Ästhetik.

Gefällt Fans von «Wellmania».

4. Wilfred

Sei ein braver Hund! Das ist Wilfred nicht. Doch alles beginnt bei Ryan, einem jungen Juristen mit Despressionen. Er entwirft seinen Abschiedsbrief und nimmt eine Überdosis Beruhigungspillen. Dann klingelt seine Nachbarin und bittet ihn, auf ihren Hund Wilfred aufzupassen. Das Spezielle daran: Ryan ist der einzige, dem der Hund als Mensch im Hundekostüm erscheint. Die Serie ist unkonventionell und surreal und lebt von ihrem speziellen australischen Humor. Die Hauptrolle spielt «Frodo»-Darsteller Elijah Wood.

Gefällt Fans von «2 Broke Girls» oder «Dexter».