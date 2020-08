US-Regisseur und Produzent Michael Angelo Covino dreht seit über zehn Jahren Kurzfilme und ist als Schauspieler auch vor der Kamera tätig. Auf Grundlage seines Kurzfilms «The Climb», der 2018 auf dem Sundance Film Festival Premiere feierte, entstand Covinos erster Spielfilm unter demselben Titel. Mit der 94-Minuten-Version von «The Climb» gewann der Regisseur 2019 auf den Filmfestspielen in Cannes den «Coup de Coeur» in der Sektion «Un Certain Regard».