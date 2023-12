Bekannt war der südkoreanische Schauspieler vor allem für seine Rolle in dem Oscar–prämierten Film «Parasite».

Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun, bekannt aus «Parasite», ist nach Medienberichten tot aufgefunden worden. Die Polizei habe zunächst in einem Park der Hauptstadt Seoul einen Mann entdeckt, der ohne Bewusstsein in einem Auto gesessen habe. Das berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch.

Legende: Lee Sun Kyun (rechts) posiert mit dem Cast von «Parasite» bei den «Annual Screen Actors Guild Awards». IMAGO / ABACAPRESS

Er sei später als der 48-jährige Schauspieler identifiziert worden. Die Polizei schliesse Suizid nicht aus. Den Berichten zufolge erhielt die Polizei am Vormittag einen Notruf, wonach Lee vor dem Verlassen des Hauses eine Art Abschiedsbrief hinterlassen habe. Gegen Lee wurde zuletzt wegen des Verdachts des illegalen Drogenkonsums ermittelt.

Die Gesellschaftssatire «Parasite» des Regisseurs Bong Joon Ho hatte 2020 vier Oscars gewonnen: für Regie, Drehbuch, bester fremdsprachiger Film und in der Top-Sparte «Bester Film».

00:56 Video «Parasite» schreibt Oscar-Geschichte Aus SRF News vom 10.02.2020. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Die höchste Auszeichnung war nie zuvor an einen Film gegangen, der in einer anderen Sprache als Englisch gedreht wurde.