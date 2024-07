Sie war bekannt für ihre grossen Augen und schlanke Figur: Shelley Duvall spielte in sieben Filmen unter der Regie von Robert Altman mit. Weltweit bekannt wurde Duvall 1980 mit ihrer Rolle im Horrorfilm «The Shining» von Regisseur Stanley Kubrick. Dort entging sie nur knapp der Axt des verstörten Jack Torrance (Jack Nicholson). Eine Szene, die wohl den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern im Gedächtnis blieb.

Legende: Mit dieser ikonischen Szene aus «Shining» wurde Shelley Duvall zum viralen Internet-Meme. Links im Bild: Jack Nicholson als Jack Torrance. Universal History Archive/UIG via Getty images

«Jetzt ist sie frei»

Ihr Lebensgefährte Dan Gilroy verabschiedete sie mit rührenden Worten: «Meine liebe, süsse, wunderbare Lebenspartnerin und Freundin hat uns verlassen. Sie hat in letzter Zeit zu sehr gelitten, jetzt ist sie frei. Flieg davon, schöne Shelley.»

Duvall verstarb am Donnerstag im Alter von 75 Jahren. Die Ursache lag, laut Gilroy, an Diabetes-Komplikationen im Schlaf in ihrem Haus in Blanco, Texas.