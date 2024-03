Er nahm mit Marilyn Monroe Schauspielunterricht und wurde an der Seite von Richard Gere berühmt. Nun ist Louis Gossett Jr. mit 87 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Louis Gossett Jr., der als erster Schwarzer einen Oscar für die beste Nebenrolle erhielt, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Sein Neffe teilte der Nachrichtenagentur AP mit, dass Gossett am Donnerstagabend (Ortszeit) in Kalifornien gestorben sei.

Keine Hauptrollen, trotz Preise

Seinen Oscar bekam Gossett 1983 für «Ein Offizier und Gentleman» mit Richard Gere in der Hauptrolle. Er gewann auch einen Golden Globe. Gossett sagte, seine Auszeichnung mit dem Oscar habe nichts daran geändert, dass er nur Nebenrollen bekommen habe.

Legende: Louis Gossett Jr. gewann 1983 als erster Schwarzer den Oscar für die beste Nebenrolle. AP Photo, File

1953 hatte er im Alter von 16 Jahren sein Broadway-Debüt gefeiert. Im New Yorker Theaterviertel wurde er später zum Star. Seinen Durchbruch im Fernsehen hatte er mit der Rolle des Fiddler in der Miniserie «Roots», in der es um die Gräueltaten der Sklaverei geht.

Ein Kämpfer gegen Rassismus

Mit einem Basketball- und Schauspiel-Stipendium besuchte Gossett die renommierte New York University. Er nahm gemeinsam mit Marilyn Monroe, Martin Landau und Steve McQueen Schauspielunterricht.

In seinen Memoiren schilderte Gossett seine Erfahrungen mit Rassismus. Er gründete die Eracism Foundation, um Rassismus zu bekämpfen.