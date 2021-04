Legende: Batman, a.k.a. The Dark Knight, braucht dringend Unterstützung. HBO MAX / SKY SHOW

Um das Ende der Welt zu verhindern, trommelt Batman (Ben Affleck) eine Superheldentruppe zusammen. Das ist gar nicht so einfach, weil Aquaman (Jason Momoa) bockt, Wonder Woman (Gal Gadot) trauert und Cyborg (Ray Fisher) mit seinem Vater hadert. The Flash (Ezra Miller) geht derweil oft allzu übermotiviert zu Werke. Und wo ist eigentlich Superman (Henry Cavill), wenn man ihn braucht? Wir erinnern uns: Der Quasi-Allmächtige ist im letzten Film gestorben.

Gleichzeitig versucht Steppenwolf, im Auftrag von Oberbösewicht Darkseid, die drei sogenannten «Mutterboxen» aufzutreiben, die Menschen, Atlanter und Amazonen unter sich aufgeteilt haben. Sie sind der Schlüssel zur Macht. Oder ist es Supermans schwangere Freundin Lois Lane (Amy Adams)?

Fest steht: Vor allem Cyborg profitiert von der doppelten Story-Laufzeit. In «Justice League» fiel die von Ray Fisher verkörperte Figur fast gänzlich Joss Whedons Schere zum Opfer. Erst in «Zack Snyder’s Justice League» wird die ganze Tragik dieses vielschichtigen Charakters klar, der mehr an Frankensteins Monster erinnert als an einen Superhelden.