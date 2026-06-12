Vertical Dramas sind ein Riesen-Hype. Die Serien fürs Smartphone sind hochformatig und nicht länger als drei Minuten pro Folge. Auf Plattformen wie Tiktok haben diese Serien teilweise 150 Millionen Views.

Vertical Dramas sind Daily Soaps auf Steroiden. Alles ist möglich. Ein Beispiel: «Forbidden Desires: Alpha’s Love». Die Studentin Chloe hat eine Affäre mit einem Professor. Der erweist sich als ihr Stiefbruder und dann auch noch als Werwolf. «Over the Top» ist in diesem Fall noch eine Untertreibung.

Diese Serien sind im Hochformat fürs Smartphone gedreht. Die Folgen sind kurz, zwischen einer und drei Minuten. Eine Staffel hat zwischen 40 und 90 Folgen.

Wegen der Kürze der Folgen sind die Inhalte komprimiert, überspitzt, hochgradig dramatisiert und schnell. Keine 30 Sekunden dauert es beispielsweise in der ersten Folge von «Loving My Brother’s Best Friend», da stehen sich die Heldin und der im Titel erwähnte beste Freund des Bruders aufgrund eines Missgeschickes nackt gegenüber.

Achtung Suchtgefahr

Vertical Dramas entsprechen den Social-Media-Sehgewohnheiten, nur dass die einzelnen Videos inhaltlich zusammenhängen. Die Folgen sind trashig, hochemotional und so produziert, dass man dranbleibt. Am Ende jeder Episode gibt’s einen Cliffhanger, eine Situation, wo der Zuschauer sich erregt fragt: Wie geht’s bloss weiter?

Tempo und Dramaturgie erinnern an die Kino-Serials der 1930er und 40er. Auch die setzten auf Action, Emotionen, Tempo und starke Cliffhanger. Sie waren allerdings mit gut 20 Minuten wesentlich länger.

Wie es los ging

Der Boom der Vertical Dramas begann in China in der Corona-Zeit, als die Kinos geschlossen waren. Nachdem das Format sich etabliert hatte, begann man in den internationalen Markt zu expandieren. Durch Tiktok und Apps wie Dramabox oder Realshort erreichte man das US-amerikanische Publikum. Wegen KI sind Untertitel und Synchronisation nicht mehr aufwendig. Ausserdem drehte man Serien mit westlichen Schauspielern. Mit Erfolg.

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Laut dem englischen Marktforschungsinstitut Omdia schauen in den USA bereits mehr User Vertical Dramas auf dem Smartphone als die Inhalte der grossen Streamingdienste. Experten prognostizieren für 2026 einen globalen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden US-Dollar, schreibt das Mediennetzwerk Bayern.

Preiswert und profitabel

Virtual Dramas sind reizvoll für Produktionsfirmen. Denn sie sind billig. Man arbeitet mit wenigen Schauspielern oder produziert gleich komplett mit KI. In schätzungsweise zehn Tagen ist eine Staffel abgedreht. Die Kosten pro Staffel liegen bei um die 150'000 US-Dollar. Das ist nichts. Im Vergleich: Bei den ersten drei Staffeln von «Stranger Things» lag der Episodenpreis zwischen 6 und 10 Millionen US-Dollar.

Vertical Dramas: Bestechende Serientitel Box aufklappen Box zuklappen Das aktuelle Programm an Vertical Dramas besticht durch Titel, die einen vielleicht an B-Movies, Softpornos oder Fanfiction erinnern. Eine Auswahl (ins Deutsche übersetzt): «Ein obdachloser Milliardär als Ehemann zu Weihnachten»

«Dem verbotenen Vampir verfallen»

«Die Rache der XXL-Ehefrau»

«Seelenverwandt mit meinem feindlichen Stiefbruder»

«Gefangen zwischen Milliardärsbrüdern»

«Verbunden mit dem Alpha-Daddy meines Verlobten»

Das Geschäftsmodell bei den Vertical Dramas ist in der Regel so, dass die User die ersten Folgen umsonst anschauen können. Dann müssen sie zahlen.

Was kommt

Natürlich will Hollywood auch künftig an Vertical Dramas verdienen. Disney kooperiert bereits mit einer chinesischen App, Fox Entertainment will in den kommenden zwei Jahren 200 Serien produzieren. Und auch in Europa sind die Vertical Dramas Thema.

Als erste deutsche Produktionsfirma hat Constantin Entertainment in diesem Jahr zwei Vertical Dramas für den internationalen Markt hergestellt. Künftig will man dort auch für Europa produzieren.

Der Kampf ums junge Publikum wird komplizierter werden. Es heisst nicht nur mehr: Filmstudios gegen Streamer. Jetzt gibt es einen dritten Player.