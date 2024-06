Wie merkt man, dass man nicht mehr jung ist? Wenn sich die 90er noch so frisch anfühlen, als wären sie gestern gewesen. Und wenn man erst beim Schauen nostalgischer Spartensender merkt, wie schlecht viele Hits gealtert sind. Serien wie «The Fresh Prince of Bel Air» zum Beispiel, die Will Smiths Schauspielkarriere lancierte, bevor diese mit «Bad Boys» richtig Fahrt aufnahm.

29 Jahre später ist aus dem frischen Prinzen ein aus der Zeit gefallener König geworden, der sich an die Rollen ruhmreicherer Tage klammert. Sogar in Hollywood, wo Smith lange als Box-Office-Wunder verehrt wurde, haben sich inzwischen viele von ihm abgewandt. Spätestens nachdem er die Welt mit seinem Gewaltausbruch gegen Oscar-Host Chris Rock nachhaltig geschockt hatte.

Jungs, eure Midlife-Crisis ist hart

Als Will Smith 1995 mit einem Porsche 911 – alle Verkehrsregeln ignorierend – durch Miami kurvte, war das cool und modisch. Schliesslich verkörperte er einen jungen Draufgänger: Mike Lowrey, den dynamischen Pol eines antagonistischen Drogenfahnderduos, das durch den neurotischen Marcus Burnett (Martin Lawrence) ideal ergänzt wurde.

Legende: Good cop, bad cop? Nicht wirklich. «Bad Boys» will seit jeher mit anderen Kontrasten unterhalten. Sony Pictures

2020, als mit «Bad Boys for Life» der dritte Teil der Reihe lief, war Smith dagegen schon über 50. Dessen ungeachtet gab er erneut den Junggesellen, der mit unverändertem Fahrstil seinen Partner auf die Palme brachte. Kann das gutgehen? Ja, meinte das Publikum und bescherte der Traumfabrik den letzten Kassenhit vor der Pandemie.

Kein Wunder, ist «Bad Boys: Ride or Die» auf Kontinuität bedacht. Die erste Szene ähnelt seinem Vorgänger aber so sehr, dass man sie einfach austauschen könnte. Nur wer – das Verfallsdatum der verderblichen Ware ignorierend – bloss mehr vom Gleichen will, wird hier gut bedient.

Der Macho und der Esoteriker

Der Zahn der Zeit zeigt sich auch auf dem Bewertungsportal Rotten Tomatoes: Während «Bad Boys for Life» noch von 76% das Gütesiegel «fresh» erhielt, finden den Nachfolger deutlich weniger Menschen geniessbar. Was auch daran liegen könnte, dass nicht nur sein Zusatztitel «Ride or Die» eher nach «Fast and Furious» als nach Buddy-Action riecht.

Legende: Bad Boys forever? Vom Alter her sind Martin Lawrence (59) und Will Smith (55) längst keine Jungs mehr. Sony Pictures

Im neusten Abenteuer müssen die Bad Boys die Unschuld ihres Mentors beweisen, dem posthum vorgeworfen wird, mit dem Drogenkartell kooperiert zu haben. Für Komik soll die leicht veränderte Heldenchemie sorgen: Marcus beginnt sich nach einem Nahtoderlebnis ungewohnt mutig zu verhalten, während der sonst so kühne Mike plötzlich von Panikattacken heimgesucht wird.

Am Kern ihres Selbstverständnisses rütteln können diese temporären Wesensveränderungen aber nicht. So haucht Marcus seinem Seelenverwandten Mike nach dem vermeintlichen geistigen Erwachen zu: «Seelen haben keine Schwänze.» Doch der woke Input dient nur als Steilvorlage für Mikes machoiden Konter: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Seele einen Schwanz hat.»

Boys will be boys

«Jungs sind eben Jungs», wirkt als Maxime eines Films, in dem ein 59-Jähriger und ein 55-Jähriger ihre Hassliebe zelebrieren, ganz schön anachronistisch. Man darf daher gespannt sein, wie stark die Debatte um Will Smiths toxische Maskulinität die Einspielergebnisse beeinflussen wird.

Legende: Vertrautes Bild vor vertrauter Kulisse: Seit 29 Jahren feiert das Cop-Duo in Miami seine Brüderlichkeit. Sony Pictures

Denn rein handwerklich betrachtet ist «Bad Boys: Ride or Die» nicht schlechter als sein direkter Vorgänger. Und wer sich die Mühe macht, die von Michael Bay inszenierten Teile 1 und 2 erneut zu schauen, wird merken: Früher war nicht alles besser. Nur frischer.

Kinostart: 6.6.2024