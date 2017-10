Nach 35 Jahren kommt die Fortsetzung des Science-Fiction-Klassikers «Blade Runner» ins Kino. Kultdarsteller Harrison Ford ist wieder dabei.

Los Angeles 2049: Es ist kalt, regnerisch, grau und einfach nur düster. In dieser brutalen Welt macht sich Officer K, gespielt von Ryan Gosling, auf die Suche nach dem seit 30 Jahren verschollenen Ex-Polizisten Rick Deckard (Harrison Ford).

Das Rückkehr-Zitat

«Hast du nicht zufällig ein Stück Käse dabei? Junge? Ich hätte so gerne mal wieder gegrillten Käse.» Mit diesen Worten kehrt Harrison Ford als Rick Deckard nach über 30 Jahren zurück in die Blade-Runner-Welt.

Die Schweizerin

Nicht zuletzt wegen der hochkarätigen Besetzung weckt «Blade Runner 2049» hohe Erwartungen. Neben Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright und Jared Leto ist auch eine Schweizerin am Start: Carla Juri, zweifache Gewinnerin des Schweizer Filmpreises.

Fakten, die man wissen sollte

«Blade Runner 2049» ist ein komplexer Film. Alles dreht sich um die Frage: Wer ist Mensch und wer ist Replikant – oder genauer: Was macht eigentlich einen Menschen aus? Replikanten sind künstlich geschaffene, menschenähnliche Roboter, die von sogenannten «Blade Runnern» gejagt und getötet werden.

Das Urteil

Mit der Fortsetzung von «Blade Runner» hatte Regisseur Denis Villeneuve keine einfache Aufgabe. Riesig waren die Erwartungen an den zweiten Teil, da der Vorgänger als Meilenstein im Science-Fiction-Genre gilt. Doch Villeneuve ist es gelungen, ein optisches Meisterwerk zu schaffen. Die düsteren Bilder lassen einen – in Kombination mit der ruhigen Musik – staunen und den Zuschauer gleichzeitig hoffen, dass wir 2049 nicht in einer solchen Welt leben werden.