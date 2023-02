In der Schweizer Komödie mit Sarah Spale, Ursina Lardi, Roeland Wiesnekker und Max Simonischek geht es um das gegensätzliche Beziehungs- und Sexleben zweier Paare.

Ihre Beziehung ist nach über 20 Jahren ziemlich eingeschlafen: Anna (Ursina Lardi, «Akte Grüninger») und Thomas (Roeland Wiesnekker, «Tatort» oder «Die Beschatter») reden kaum noch miteinander. Und wenn doch, dann streiten sie nur.

Gleich zu Beginn der Schweizer Komödie «Die Nachbarn von oben» findet Thomas neue Gründe, seine Frau anzuzicken. Die hat erstens ohne sein Einverständnis einen Teppich gekauft. Und zweitens die Nachbarn von oben zum Apéro eingeladen. Diese kann Thomas nicht leiden.

Der Abend läuft aus dem Ruder

Im Gegensatz zu ihm und seiner Frau können die beiden nicht genug voneinander kriegen. Lisa (Sarah Spale, «Wilder») und Salvi (Max Simonischek, «Zwingli») haben so wild Sex, dass in den anderen Wohnungen die Bilder von den Wänden fallen.

Legende: Lisa und Salvi (links) stellen das Beziehungsleben von Anna und Thomas auf den Kopf. Ascot Elite

Als das Pärchen aus der Nachbarwohnung auftaucht, geht das Chaos richtig los. Grosse und kleine Fragen werden im Laufe des immer mehr aus dem Ruder laufenden Abends diskutiert.

Wer darf wen nackt sehen?

Darf man in der Wohnung rauchen? Wer darf wen nackt sehen? Wie viele Menschen braucht es für eine Orgie? Und wer möchte gern mit wem schlafen? Die Diskussionen, Uneinigkeiten und Streitereien schaukeln sich immer mehr hoch.

Legende: Anna lässt sich nach dem Duschen gerne von Nachbar Salvi durchs Fenster beobachten. Ascot Elite

Anna und Thomas entdecken durch die erzwungenen Gespräche ganz neue Seiten aneinander. Diese Momente waren besonders spannend für Regisseurin Sabine Boss («Neumatt», «Ernstfall in Havanna»).

Man sollte weniger Angst vor einer Trennung haben als davor, einfach in einer Beziehung zu verharren.

«In langjährigen Beziehungen kommen fast alle an den Punkt, wo sie denken, sie kennen den anderen oder die andere», sagt Sabine Boss. Und das sei der Punkt, an dem man aufpassen müsse, dass man nicht in zwei verschiedene Richtungen gehe und sich nicht mehr füreinander interessiere.

SRF-Koproduktion Box aufklappen Box zuklappen «Die Nachbarn von oben» wurde vom Schweizer Fernsehen SRF koproduziert.

Genau an diesem Punkt sind Anna und Thomas. Bis Lisa und Salvi im wahrsten Sinne des Wortes Feuer in ihre Beziehung bringen. Soviel sei verraten: Im Laufe des Films brennt ein Klavier und eines der Paare steht kurz vor der Trennung.

Eine Trennung kann Türen öffnen

Sarah Spale spielt die sexuell aufgeschlossene Psychologin Lisa. Sie sieht eine Trennung nicht per se als etwas Schlechtes: «Es ist eine weitere Tür, die sich öffnet. Man sollte weniger Angst vor einer Trennung haben als davor, einfach in einer Beziehung zu verharren.»

Legende: Thomas kann mit den Gästen seiner Frau überhaupt nichts anfangen – und zeigt das auch offen. Ascot Elite

«Die Nachbarn von oben» behandelt Themen wie Kommunikation und Sex in langjährigen Beziehungen, Flirten ausserhalb der Beziehung oder offene Beziehungen.

Wenn die eher verklemmten Anna und Thomas den lockeren Nachbarn gegenübersitzen, ist Fremdschämen vorprogrammiert. Wer über die unangenehmen Diskussionen fremder Paare lachen kann, wird hier gut unterhalten. Und zum Überdenken der eigenen Beziehung angeregt. Paartherapie auf der Leinwand sozusagen.

Kinostart 2.2.2023