Die Doku

Wer war die Ikone genau? Warum wurde sie so bekannt? Wo ist ihr Sohn? Die Doku «Glow» beantwortet diese Fragen nicht, zeigt grösstenteils ernüchternde Bilder. Am Schluss wird die Behauptung, Irene Staub sei ermordet worden, unkommentiert in den Raum gestellt. In «Glow» wird zu viel offengelassen, die Faszination für die Lady bleibt unverständlich.