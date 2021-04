Karin Heberlein wurde in Basel geboren. Nach ihrer Ausbildung zur Schauspielerin an der Central School of Speech & Drama in London absolvierte sie das Masterclass Programm in Filmregie an der NFTS (National Film and Television School) und der Met Film School in London und nahm später an der Drehbuchwerkstatt München teil. «Sami, Joe und Ich» ist ihr Spielfilmdebüt.