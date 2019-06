Der englische Regisseur ist primär für seine Spielfilme bekannt. Darunter «Girl with a Pearl Earring» (2003) mit Scarlett Johansson und Colin Firth, sowie «Hannibal Rising» (2007), das Prequel zum Kult-Thriller «The Silence of the Lambs» (1991). Webber war zudem Co-Regisseur der Natur-Doku «Earth: One Amazing Day» (2017). In der Deutschschweiz lief der Film unter dem Titel «Unsere Erde 2».