Die italienische Star-Darstellerin Asia Argento ist zurück in einem Film, in dem man sie nicht erwartet hätte: «Let Her Kill You» ist ein französisch-schweizerischen Koproduktion mit Ruth Waldburgers Vega Film an Bord. Die bewegte Karriere Argentos schien in den letzten Jahren etwas an Fahrt verloren zu heben: In der #MeToo-Bewegung sorgte sie zuerst als Absenderin, dann aber auch als Adressatin von Vorwürfen für Schlagzeilen.

Vorstellbar wäre, dass Argento die Hauptrolle von «Let Her Kill You» angenommen hat, weil sich durch die intimen Dreharbeiten in St. Moritz eine Rückzugsmöglichkeit ergab. Und natürlich eine Möglichkeit, der Welt in Erinnerung zu rufen, was für eine grossartige Schauspielerin sie ist.