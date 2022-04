Legende: Der Cartoonist Manfred Deix (2007) Imago / Hoffmann



Manfred Deix wurde am 22. Februar 1949 geboren und ist in Böheimkirchen bei St. Pölten aufgewachsen. Er studierte bereits in frühen Jahren das Milieu der Bauern und Arbeiter, die zu den Gästen des Wirtshauses seiner Eltern zählten, und fertigte erste Karikaturen an.



Wie kein anderer Zeichner provozierte, schockierte und rüttelte Deix an gesellschaftlichen Tabus, wie selten zuvor ein österreichischer Künstler.



Am 25. Juni 2016 verstarb er nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. Seine Frau Marietta und seine 23 Katzen waren bis zuletzt bei ihm.



Ein Gespräch aus dem Archiv (1987).