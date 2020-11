David Fincher ist seit Mitte der 90er-Jahre einer der gefeiertsten und gefragtesten Filmemacher Hollywoods. Stilbildende Thriller wie «Seven» (1995) und «Fight Club» (1999) machen den Kern seines Oeuvres aus.

Sehr erfolgreich waren aber auch der Fantasy-Film «The Curious Case of Benjamin Button» (2008) oder die Facebook-Studie «The Social Network» (2010). «Mank» (2020) ist nicht das erste Netflix-Projekt des 62-Jährigen.

In den letzten Jahren war Fincher immer wieder für den Streaming-Giganten tätig. So prägte er unter anderem als Produzent prestigeträchtige Serien wie «House of Cards» oder «Mindhunter».