Kinostart: «Transformance» 1:32 min, vom 10.1.2018

«Es ist unsere Pflicht, die menschliche Kultur weiter zu ermöglichen», sagt Greta Patzke, Professorin für anorganische Chemie und eine der Protagonistinnen des Schweizer Dokumentarfilms «Transformance».

Zusatzinhalt überspringen Der Dokumentarfilm Ein spannendes Thema, spannende Protagonisten, spannende Ideen. Leider kommen im Film zu viele Menschen zu Wort. Nicht jedem einzelnen Protagonisten wird genug Raum gelassen, um seine Ideen und Konzepte verständlich zu erklären. Deshalb bleiben Fragen offen oder Aussagen unklar.

Im Moment sieht es aber nicht gut aus für die Erde – und Greta Patzke möchte das ändern. Sie forscht an der künstlichen Fotosynthese. «Die Umwandlung von Licht, Wasser und CO2 ist der direkteste Weg zu sauberer Energie», sagt Patzke.

Konkrete Pläne

In «Transformance» geht es um nichts Geringeres als um die Zukunft der Erde. Wissenschaftlerinnen, Unternehmer und Philosophinnen präsentieren ihre Ideen, um den Planeten zu retten.

Manche haben konkrete Pläne – wie Professorin Patzke oder die Unternehmer, die an der Entwicklung des sogenannten Hyperloop arbeiten.

Dabei handelt es sich um eine Art Zug, der in einer Röhre fährt, welcher die Luft entzogen wird. Im entstandenen Vakuum kann der Zug mit sehr wenig Energie sehr schnell fahren.

«Fleisch müsste drei Mal so teuer sein»

Andere teilen ihre Gedanken darüber mit, wie wir in Zukunft mit der Erde umgehen müssen. Anton Gunzinger, Ingenieur und ETH-Professor, sagt beispielsweise: «Fleisch müsste drei Mal so teuer oder der Strassenverkehr fünf Mal so teuer sein wie heute.»

Wir belügen uns selbst, wenn wir glauben, dass der heutige Preis den tatsächlichen Kosten entspreche, so Gunzinger. Denn werden alle Produktionskosten und die Kosten für Umwelt oder Gesundheit mit einberechnet, müsste vieles viel teurer sein.

Was die Protagonisten gemeinsam haben: Sie alle sind verhalten optimistisch, dass das Ruder doch noch herumgerissen werden kann. Dass die Erde und ihre Bewohner noch gerettet werden können, wenn die Menschheit umdenkt und ihr Verhalten ändert.

Für den Wandel ist es allerhöchste Zeit

«Transformance» bedeutet etwa «Wandel». Dieser Wandel ist möglich. Und angesichts von Wetterkatastrophen, Hungersnöten oder schmelzenden Polen ist es für diesen Wandel allerhöchste Zeit.

