Ohren auf: «Guardians of the Galaxy Vol. 3» lebt von seiner Musik

Die Musik gab bei den Abenteuern der Weltraum-Freaks von «Guardians of the Galaxy» schon immer den Ton an. Ohne Soundtrack wäre die Geschichte um Peter Quill alias Star Lord, den Baum Groot, den sprechenden Waschbär Rocket, die Killerschwestern Gamora und Nebula und andere nur halb so unterhaltsam gewesen.

Legende: Die «Guardians» als Gelddruckmaschine: Die ersten beiden Filme spielten weltweit über 1.5 Milliarden US-Dollar ein. Disney

Das zeigen schon die Filmtitel: Die Teile heissen jeweils Volume 1, 2 und 3. Dabei verrät der erste Song im Film dem Publikum, was es erwartet.

Sonniger Siebziger-Sound

In Vol. 1 war es etwa der 1970er-Hit «Come and Get Your Love» der Band Redbone. Ein relaxter, heiterer Song. Diese Stimmung zieht zu durch den ganzen Film. Star Lord hört ihn, während er singend und tanzend über einen fremden Planeten schlendert, um einen Diebstahl zu begehen.

Legende: Sein grösstes Verbrechen ist sein Tanzstil: Peter Quill alias Star Lord tanzt in der Anfangsszene des ersten Films während eines Diebstahls zu «Come and Get Your Love». Disney

Vol. 2 beginnt mit «Mr. Blue Sky» von der Band ELO aus dem Jahr 1977. Baumwesen Groot startet einen Walkman, der mit Boxen verbunden ist, und beginnt zu tanzen, während die anderen Guardians gegen ein Riesenmonster kämpfen. Dabei achten sie darauf, dass der kleine, groovende Groot nicht verletzt wird. Die Stimmung: euphorisch und leichtsinnig.

Legende: Am Anfang war Musik: Wenn Groot zu Beginn von «Guardians of the Galaxy Vol 3» den Stecker einsteckt, wird aus den Boxen «Mr. Blue Sky» von ELO erklingen. Disney

Die 1970er-Songs verliehen den beiden ersten Filmen einen seltsamen Retro-Groove, der auf den ersten Blick nicht zu den Aussenseitern aus allen Ecken der Galaxis passte.

Aber die alten Pophits gaben den bizarren Heldinnen und Helden auch etwas Vertrautes. Sie unterstrichen, dass die Guardians anders sind als andere Marvel-Figuren. Sie sind die amoralischen Anarchos des Superheldenuniversums, ihre Abenteuer lustiger und over the Top.

Der kosmische Walkman

Dass alte Songs zu hören sind, ist in der Geschichte verankert: Peter Quill hat die Musik mit ins All gebracht. Seine sterbende Mutter hatte ihm 1988 einen Walkman und ein Mixtape geschenkt. Kurz darauf wurde er von Ausserirdischen entführt und nahm die Musik mit.

1 / 3 Legende: Peter Quill alias Star Lord setzt in der Anfangsszene von Vol. 1 den Walkman auf. Das Tape, das er hört, ist der Soundtrack des Filmes, der es auch in die US-Hitparade schaffte. Disney 2 / 3 Legende: Upgrade: Im zweiten Film tauscht Star Lord seinen kaputten Walkman gegen modernere Technologie aus. Disney 3 / 3 Legende: Regisseur James Gunn vermerkt schon in seinen Drehbüchern Songs und spielt sie während der Dreharbeiten. Hier ist er während der Filmpremiere rechts neben Chris Pratt zu sehen. Disney

In Vol. 2 wird der Walkman zerstört. Aber Peter Quill erhält Ersatz: einen MP3-Player. Das gab Regisseur und Drehbuchautor James Gunn die Möglichkeit, aktuellere Musik zu benutzen.

Waschbär mit Selbstzweifel

Was verrät nun der Soundtrack von Vol. 3 über den neuen Film? Hier gilt: Welcome to the 90ies. Die melancholische Acoustic-Version des Radiohead-Songs «Creep» eröffnet den Film, der die Trilogie abschliesst. Waschbär Rocket hört ihn. «Was zum Teufel mache ich hier? Ich gehöre nicht hierher» heisst es im Refrain.

Der Song macht klar: Der dritte «Guardians of the Galaxy» ist düsterer als die Vorgänger. Der Soundtrack reicht dabei von Hardrock-Klassikern von Rainbow bis hin zu Melancho-Pop von Florence and the Machine.

Legende: Trauriges Tier: Waschbär Rocket hört am Anfang von Vol. 3 Radiohead. Seine Geschichte steht diesmal im Zentrum des Films. Disney

Der Plot: Peter Quill ist todtraurig, weil seine grosse Liebe Gamora sich nicht mehr an ihn erinnert. Ein Typ namens High Evolutionary versucht, die perfekte Zivilisation zu schaffen, und vernichtet jeden fehlgeschlagenen Versuch. Er will Rockets Hirn. Das müssen die Guardians verhindern.

Die Musik wird in Vol. 3 zur Botschaft des Films. Zwei Filme brauchte Peter Quill, um seiner Alien-Gang die irdische Musik näherzubringen. In Vol. 3 hört sie mittlerweile die ganze Crew. Die Songs haben sie zum Team geformt. Egal, wie brenzlig die Situation, irgendjemand startet immer den MP3-Player.

Legende: Düsterer als die Vorgängerfilme: Nebula trägt den betrunkenen Star Lord. Disney

Am Ende des aktuellen Films erhebt Regisseur James Gunn die Popmusik zur universellen, intergalaktischen Sprache, zur verbindenden Kultur einer neu entstandenen multikulturellen Alien-Gemeinschaft. Das zu hören – und zu sehen – macht einfach Spass.