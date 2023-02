Legende: SRF

Filme über Dirigenten oder gar Dirigentinnen gibt es wenige. Und die scheitern meistens. Nicht so bei Cate Blanchett in der Rolle der Dirigentin Lydia Tár.

So tyrannisch wie sie sind Dirigenten und Dirigentinnen heutzutage kaum noch. Doch filmisch macht das natürlich mehr her als ein kumpelhafter Dirigiersoftie.

Andererseits heischt der Film nach Authentizität. Drehs in der Berliner Philharmonie. Plattencovers mit dem Dirigenten Claudio Abbado. Leonard Bernsteins legendäre TV-Shows, die sich Lydia Tár nachts weinend anschaut.

Spiel mit der Ungewissheit

Auch der Name der New Yorker Dirigentin Marin Alsop fällt im Film. Diese hat sich in Interviews mehrfach über eine zu grosse Nähe zu ihrer Person aufgeregt. Zu Recht. Doch der Film spielt gerade mit dieser Ungewissheit, was denn nun echt und was Fiktion ist.

Damit spiegelt er, woran die Stardirigentin schliesslich zerbrechen wird. Sie hat Halluzinationen. Sieht und hört Dinge, die vermutlich gar nicht da sind. Der Stress, die Pillen, das streng durchgetaktete Leben schlagen auf ihre Gesundheit. Der Film blendet vom Biopic in die dunklen Seiten eines Horrorfilms ab.

Klassik als Gruselkabinett

Solche Genrevermischungen sind zurzeit im Kino Mode. Doch kann man das auch so lesen: Kunst gefangen in den Zwängen des Klassikbetriebs – das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Und wird somit, für einige zumindest, zur Horrorvorstellung.

Meine persönliche Lieblingsszene übrigens: Lydia Tár spielt zu Hause auf ihrem Flügel ein Klingelmotiv nach. Ganz leise, ganz bei sich. Und dann: Schnitt. Die Dirigentin wuchtet mit aller Energie ihren Taktstock zu demselben Klangmotiv in ein hundertköpfiges Orchester hinein.