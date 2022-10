Er war der Stern am Journalisten-Himmel. Claas Relotius räumte mit gerade mal 33 Jahren zahlreiche Journalisten-Preise ab. Seine Geschichten waren schon fast zu gut, um wahr zu sein.

Bis 2018 die Bombe platzte: Fast alle seiner Artikel waren in Teilen oder ganz erfunden.

«Spiegel»-Nachrichtenchef Stefan Weigel war an der Aufklärung des Skandals mitbeteiligt. Er erzählt, wie viel Relotius in «Bullys» neuem Film «Tausend Zeilen» steckt.

SRF: Herr Weigel, welches Image vermittelt der Film über den «Spiegel»?

Stefan Weigel: Er wird als kalte Medienmarke dargestellt, die Geschichten ohne Rücksicht auf Verluste trimmt.

Dem ist nicht so?

Der Fall Relotius hat gezeigt, dass es Entwicklungen beim «Spiegel» gab, die auch in eine falsche Richtung gelaufen sind.