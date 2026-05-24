Der Heist-Thriller «The Piano Tuner» dreht sich um den hochbegabten Klavierstimmer Niki, der sein sensibles Gehör fürs Knacken von Safes nutzt. Ist das wirklich möglich? Ein renommierter Klavierstimmer verblüfft mit seiner Antwort.

«The Piano Tuner» handelt vom hochsensiblen Klavierstimmer Niki White (Leo Woodall). Mit seinem Mentor Harry Horowitz – charmant und witzig gespielt vom 88-jährigen Hollywoodstar Dustin Hoffman – reist er durch New York und stimmt Pianos.

Legende: Witzig und harmonisch: Der 29-jährige «The White Lotus»-Serienstar Leo Woodall als Niki und die 88-jährige Hollywoodlegende Dustin Hoffman als sein Mentor Harry Horowitz. Ascot Elite Entertainment

Was Niki White in «The Piano Tuner» auf der Leinwand macht, ist für Dieter Fröhlich seit Jahrzehnten Realität. Er ist seit über 40 Jahren Klavierstimmer und Klavierbauer, angestellt beim Musikhaus Musik Hug. Er hat für klassische Pianisten-Grössen wie Lang Lang oder Martha Argerich gearbeitet, aber auch für Popstars wie Elton John.

Gutes Gehör und Geschick

Das seien die «Formel-1-Typen», sagt der Schweizer Klangtüftler: «Doch die Hauptkundschaft besteht aus gewöhnlichen Klavierspielerinnen.» Rund 1000 Klaviere stimmt er pro Jahr. 88 Tasten, 230 Saiten pro Instrument – diese täglich zu optimieren, ist vielfältig und anspruchsvoll.

Am wichtigsten ist eine ruhige Hand als Handwerker.

Was es für diesen Beruf brauche, sei ein gutes Gehör, aber das sei nur der kleinste Prozentsatz, so Fröhlich: «Viel wichtiger ist eine ruhige Hand als Handwerker, damit die Stimmung hält.» Und Ausdauer: «Dass man mit Neugierde dranbleibt, jahrelang.»

Hochrot im Konzertsaal

Dieter Fröhlich spielt Klavier, seit er ein Kind ist. Ein Pianist ist er jedoch nicht. Auch das absolute Gehör brauche es als Klavierstimmer nicht zwingend, er habe es sich aber über die Jahre angeeignet, so der 64-Jährige.

Wenn er in einem Konzert sitzt, bei dem er den Flügel gestimmt hat und er einen Ton hört, der nicht mehr ganz so schön ist, wie er ihn gemacht hat, dann leidet er: «Da werde ich hochrot und denke, alle Leute schauen auf mich. Dabei hört das niemand. Oft nicht einmal der Pianist selber.»

Safes knacken mit dem absoluten Gehör

Auch Klavierstimmer Niki im Film hat das absolute Gehör. Er kann komplexe Tonfolgen exakt bestimmen und beeindruckt damit die Musikstudentin Ruthie, in die er sich verliebt. Das ist berührend und amüsant.

Legende: Niki (Leo Woodall) und Ruthie (Havana Rose Liu) verlieben sich ineinander. Liu überzeugt als Musikstudentin und Pianistin im Film. Sie hat eigens für die Rolle Klavier spielen gelernt. Ascot Elite Entertainment

Seine akustische Sensibilität macht Niki aber auch für Kriminelle interessant: Sie benutzen ihn fürs Öffnen von Safes. So gerät er in ein gefährliches Netz aus Diebstahl und organisiertem Verbrechen. Tresorknacken mit einem absoluten Gehör, ist das tatsächlich möglich?

Legende: Im Kinofilm überzeugt Leo Woodall als scheuer aber brillanter Klavierstimmer Niki. Sein Talent für präzises Hören ist auch für kriminelle Organisationen interessant, zum Beispiel um Safes zu knacken. Ascot Elite Entertainment

Der Experte verblüfft mit seiner Aussage: «Ich nehme Niki das ab, das ist kein siebter Sinn, keine übernatürliche Fähigkeit, sondern er hat das gehört und gespürt. Das ist realistisch.»

Nervenkitzel, Humor und sensible Töne

Als Mischung aus Thriller, Drama und romantischer Komödie packt «The Piano Tuner» mit starken Schauspielern, Humor und Nervenkitzel. Und betört mit sensiblen Tönen.

Eine Inspiration für den realen Klavierstimmer? Könnte er mit seinem präzisen Gehör auch einen Safe knacken? Fröhlich lacht: «Jetzt habe ich im Film gesehen, wie Niki das macht, wie das System funktioniert. Einen Versuch wäre es wert.»



Kinostart ist am 21. Mai 2026.