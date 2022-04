Legende: LAURA WANDEL/N&B/AliceKhol

Die belgische Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Wandel studierte Film am Institut des Arts de Diffusion in Belgien. Danach arbeitete sie als Set-Designerin und in der Kostümabteilung, bevor sie ihren ersten Kurzfilm «O négatif» (2010) produzierte. Ihr Regiedebüt «Les corps étrangers» hatte 2014 Premiere im Kurzfilmwettbewerb von Cannes.