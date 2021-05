«Army of the Dead» heisst das neuste Untoten-Spektakel. Kann das dem Horror-Genre neue Impulse geben?

«Army of the Dead»: Braucht es noch einen Zombie-Film?

Immer wenn ein neuer Zombie-Film herauskommt, fragt man sich, was es da noch für eine Geschichte zu erzählen gibt. Wurde nicht längst jegliche Storyline über die hungrigen Untoten in Filmen und Serien verbraten?

Legende: Eine Zombie-Frau aus «Army of the Dead». Netflix

Ein Zombie für jeden

Zombies als Haustiere, Zombie-Babys, Zombies, die sich in Menschen verlieben, eine Zombie-Frau als Gerichtsmedizinerin, von Nazis gezüchtete Zombies, Iggy Pop als Zombie, Zombie-Männer auf Viagra - all das gab es schon.



Und darüber hinaus? Zombies dienten oft als Projektionsfläche für gesellschaftliche Probleme.

Legende: Gruppenbild mit Zombies 1: Mit «Night of the Living Dead» begann der Hype der hässlichen Hungrigen. imago images

George Romeros Klassiker «Night of the Living Dead» behandelte (1968) das Thema Rassismus: Der afroamerikanische Held wird am Ende nicht von Zombies getötet, sondern von einer weissen Miliz erschossen. Wer denkt da heute nicht an George Floyd?



Diktatur oder Demokratie?

«The Walking Dead» ist eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Darin kämpft sich eine Gruppe Menschen durch die zombieverseuchten Südstaaten und versucht dabei, wieder eine Gemeinschaft zu gründen.

Gerade in den ersten Staffeln diskutierte die Gruppe wiederholt darüber, wie viel Macht eine Einzelne, ein Einzelner besitzen muss, um vernünftig zu führen. Eine Frage, die gerade während der zurückliegenden Präsidentschaft von Donald Trump in den USA diskutiert wurde.

Legende: Gruppenbild mit Zombies 2: 2022 kommt die elfte und letzte Staffel von «The Walking Dead». imago images

Letztendlich wurde in «The Walking Dead» die Frage gestellt: Was ist die bessere Staatsform: Diktatur oder Demokratie? Diese Debatte gab der Serie ihren Reiz.

Corona, das man sieht



In Brad Pitts «World War Z» sind die Untoten eine Metapher für einen tödlichen Virus, der sich auf der Erde verbreitet. Der Held sucht den Ursprung und damit die Heilung.

Ein Traum in Corona-Zeiten: Man wünscht sich, dass man die Gefahr sehen und mit einem Kopfschuss erledigen könnte.



Legende: Brad Pitt hat «World War Z» auch produziert. IMAGO / Cinema Publishers Collection

Und jetzt kommt «Army of the Dead», von Starregisseur Zack Snyder, der Actionfilme wie «300» oder «Justice League» gedreht hat. Was bringt die Armee der Toten neues?

Viva Las Vegas

In dem Spektakel ist nur Las Vegas der Zombie-Epidemie zum Opfer gefallen. Das Spielerparadies ist abgeriegelt, der US-Präsident will eine Atombombe draufwerfen. Eine Gruppe Frauen und Männer plant, zuvor noch den Tresor eines Casinos auszurauben - weil 200 Millionen Dollar drin liegen. «Dawn of the Dead» meets «Ocean's Eleven».

Legende: Regisseur Zack Snyder am Set von «Army of the Dead». Netflix

Zombies' Eleven

Ausser dem Mash-Up aus Horror- und Heist-Movie bietet «Army of the Dead» kaum Neues. Es gibt schnelle und langsame Untote, aber das ist ein alter Hut.

Einige Zombies sind klüger und können kommunizieren, auch das gab es schon. Neu hingegen ist, dass ein Pärchen die Horde der Heisshungrigen anführt.

Irgendwo ein tiefer Gedanke?

Dem Fan mit Anspruch bietet der Film nicht viel. Es gibt eine Mauer, die Menschen voneinander trennt, es gibt Uniformierte, die ungefragt Fieberpistolen an den Kopf setzen und einen Vergewaltiger, der den Zombies ausgeliefert wird.

Aktuelle soziopolitische Diskussionen in den USA werden also angerissen, ohne dass sie ausgeführt werden oder wichtig für die Handlung sind.

Legende: Gruppenbild ohne Zombies: «Army of the Dead» ist zeitgemäss besetzt, besteht aus afro-amerikanischen, japanischen, deutschen, indischen, mexikanischen, französischen und britischen Schauspieler:innen. Netflix

Pures Entertainment

Genre-Fans kommen auf ihre Kosten: Der Film ist kurzweilig und comichaft. Das coolste Geschöpf ist ein einäugiger Zombie-Tiger, der durch Las Vegas streift.

Der lustigste Moment: Zwei Menschen kämpfen sich durch unzählige Zombies und flüchten in einen funktionierenden Fahrtstuhl. In der Kabine läuft Musik. Es ist «Do You Really Want to Hurt Me» von Culture Club.

Wer so was witzig findet, kann sich die zweieinhalb Stunden «Army of the Dead» anschauen. Er bietet Splatter und Spass und das ist für ein so abgenutztes Genre schon viel.

Filmstart: Ab 21.05.2021 auf Netflix.