Der gutmütige Ringo (Björn Meyer) wird zwar von vielen belächelt, wäre aber eigentlich glücklich mit seiner Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) und den zwei Kindern. Wären da nicht zwei gerade aus dem Gefängnis entlassene Junkies, die von ihm Geld zurückfordern, das er ihnen angeblich schuldet. Und der steinreiche Schwiegervater, von dem sich Carla abgewandt hat, und der Ringo seither das Leben zur Hölle macht.

Bei einem Familienausflug in die Schweiz trifft Ringo zufällig auf den ehrgeizigen, aber erfolglosen Luxusimmobilien-Makler Urs (Philippe Graber). Spontan gibt Ringo vor, ein reicher Scheich aus Katar zu sein – im Glauben, den Makler nie mehr zu sehen. Doch der klammert sich sofort an den vermeintlichen Goldesel. Und Ringo verstrickt sich in immer absurdere Geschichten.

Die Serie braucht etwas, bis sie an Fahrt aufnimmt. Doch dank der vielen schrägen Figuren und dem liebenswerten Protagonisten wird man schnell gepackt. Die vielen Nebenhandlungen, die alle ineinander verwoben sind, machen die Serie über alle 8 Folgen hinweg unterhaltsam und spannend.