Neu im Stream - «Ruäch»: Dieses Roadmovie bringt das fahrende Volk zum Strahlen

Diskriminiert, verachtet, gequält: Das war lange Zeit der Alltag der Jenischen. Sieben Jahre lang begleiteten Filmemacher die vergessene Kultur. Am Ende steht ein strahlendes Roadmovie, das es in sich hat. Der Film kann bis am 9. August auf Play SRF gestreamt werden.