Mit das Beste an «True Detective: Night Country» ist der Soundtrack aus wunderbar düsteren Popsongs, wie Billie Eilishs Hit «Bad Guy» oder «Seven Devils» von Florence + The Machine.

Das passt zur Serie. Denn die ist dunkel. Wirklich dunkel. Sie spielt in Alaska, kurz vor Weihnachten. Während der Polarnacht geht die Sonne hier zwei Monate lang nicht auf. Selbst Eis und Schnee sind hier finster.