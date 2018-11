Darum geht es

Eine Frau wird tot aufgefunden. Ihre Haut unter den Armen und zwischen den Beinen wurde säuberlich herausgeschnitten. Die Haare abrasiert.

Profilerin Nadja Simon (Friederike Becht) hat schnell die ehemalige Clique der Toten im Verdacht.

Die fünf waren schon vor 20 Jahren besessen von Düften. Von der Idee, diese zu konservieren. Diesen Plan verfolgt wohl auch der Mörder.

Der Appeal

Von betörenden Gerüchen haben sie als Jugendliche geträumt. Von solchen, die in die Nase und direkt ins Herz gehen. Die Emotionen auslösen. Die manipulieren.

Inzwischen sind sie erwachsen. Und stehen alle unter Verdacht, ihre ehemalige Freundin ermordet zu haben.

Die Folgen auf SRF zwei im Überblick Folge 1 und Folge 2: Sonntag, 18. November 2018, ab 23.15 Uhr Folge 3 und Folge 4: Freitag, 23. November 2018, ab 23.25 Uhr Folge 5 und Folge 6: Freitag, 30. November 2018, ab 23.10 Uhr

Einer ist ein zwielichtiger Parfümeur. Einer ein einsamer Spanner. Einer ein brutaler Zuhälter. Einer misshandelt seine Frau. Sie schafft es nicht, sich zu wehren.

Selbst die Ermittler spielen seltsame Spielchen. Von lieblichen Düften also keine Spur. In dieser düsteren Serie stinkt’s zum Himmel.

Was man wissen sollte

«Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte.»

So beginnt Patrick Süskinds Roman «Das Parfum» aus dem Jahr 1985. Die Geschichte schildert Jean-Baptiste Grenouilles Leben. Der Aussenseiter mit dem aussergewöhnlichen Geruchssinn will das betörendste Parfüm aller Zeiten kreieren. Koste es, was es wolle.

Der Roman wurde zum Bestseller. In 48 Sprachen übersetzt. Über 20 Millionen Mal verkauft.

2006 verfilmte Regisseur Tom Tykwer die Geschichte. Mit über 50 Millionen Euro Budget zählt der Film zu den teuersten deutschen Produktionen aller Zeiten. Einen Teil des Geldes steuerte auch FC-Basel-Förderin Gigi Oeri bei.

In der Serie «Parfum» spielen Motive aus Süskinds Roman eine wichtige Rolle. Die Geschichte ist aber nicht im 18. Jahrhundert angesiedelt, sondern in der heutigen Zeit.

Wer die Serie gucken sollte

Die Serie «Parfum» ist für Leute,