Legende: Imago/Zuma Press Wire

MrBeast gibt an, bis zu zweieinhalb Millionen Dollar in seine Videos zu investieren. Um diese Kosten mittels Anteil an Youtubes Werbeeinnahmen wieder einzuspielen, müsste ein Video 500 Millionen Mal geschaut werden – eine Zahl, die auch MrBeasts Videos nicht erreichen.

Donaldson gibt denn auch an, all sein verdientes Geld wieder in die Produktion neuer Inhalte zu stecken – Geld, das auch dank Millionen-Sponsorings und Einnahmen aus Geschäften abseits von Youtube zusammenkommt.

Obschon der 26-Jährige erklärt, sehr bescheiden zu leben und in einem Zimmer direkt neben seinem Aufnahmestudio zu wohnen, muss man sich um seine finanzielle Situation keine Sorgen machen: Das Finanzblatt Forbes hat MrBeasts Jahresverdienst jüngst auf 85 Millionen Dollar geschätzt.