Legende: Disney

«The Bad Batch» heisst die animierte Serie, in der es um fünf Klonsoldaten geht, die sich dem gerade neu entstandenen Imperium widersetzen. Die Serie ist die Fortsetzung der ebenfalls animierten «Star Wars»-Serie «The Clone Wars», die von 2008 bis 2020 lief.



«The Bad Batch» richtet sich an ein jüngeres Publikum. Es gibt reichlich Action. Die Animationen sind aufwendiger als bei der Vorgängerserie und die Charakterzeichnung der Figuren ist teilweise intelligenter. In den ersten beiden Folgen taucht keine der bekannten «Star Wars»-Figuren auf, was den fünf Helden und Heldinnen Raum für Entwicklung gibt.

Eine Gruppe Aussenseiter, die um ihr Leben kämpft, hat man schon oft gesehen. Aber «The Bad Batch» macht trotzdem Spass.