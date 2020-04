Cannes, Venedig, Toronto, Locarno, Berlin, Tokio, Sundance und Tribeca: Die grossen Filmfestivals werden dieses Jahr wohl alle abgesagt. Dafür findet vom 29. Mai bis zum 7. Juni 2020 «We Are One: A Global Filmfestival» auf YouTube, Link öffnet in einem neuen Fenster statt.

Das ganze Programm wird gratis abrufbar sein. Noch ist das Line-up nicht bekannt – es wird von Kuratorinnen und Kuratoren diverser Filmfestivals zusammengestellt und soll die ganze Palette an Langfilmen, Kurzfilmen, Dokus und Diskussionen umfassen. Mit Spenden will man die WHO unterstützen.