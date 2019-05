Die 32-jährige Winterthurerin Carol Schuler gewann im Alter von 12 Jahren für «Lieber Brad» den Schweizer Filmpreis als Beste Schauspielerin. Weitere Rollen hatte sie in «Alles bleibt anders», «Nachtlärm» und in der Serie «Homeland». Sie ist festes Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne und tritt regelmässig als Sängerin auf. Sie lebt in Berlin.