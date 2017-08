Die Regisseurin

Bild: Susanne Regina Meures

Suanne Meures wurde 1977 in Deutschland geboren und studierte zunächst Fotografie und Kunstgeschichte in London. Kürzlich schloss sie ihren Master in Film an der ZHdK ab. «Raving Iran» ist ihr erster langer Dokumentarfilm und gleichzeitig ihr Master-Abschluss­film.