Francis Reusser wurde 1942 in Vevey geboren. Seinen ersten Film drehte er 1964 mit «Antoine et Cléopâtre». Danach folgten mehrere Dutzend weitere Filme.

Für seine Ramuz-Verfilmung «Derborence» erhielt er 1985 den César für den besten französischsprachigen Film ausgezeichnet. 1976 gewann er mit «Le Grand Soir» den Goldenen Leoparden am Filmfestival Locarno.

Der Kriegsfilm «La Guerre dans le haut Pays» mit der Französin Marion Cotillard in der Hauptrolle brachte Francis Reusser 1999 eine Nomination für den Schweizer Filmpreis ein.

Im vergangenen Jahr wurde Reusser mit dem mit 50'000 Franken dotierten grossen Kulturpreis des Kantons Waadt ausgezeichnet.

Francis Reusser studierte an der École de photographie, Link öffnet in einem neuen Fenster in Vevey und absolvierte später eine Ausbildung bei Télévision Suisse Romande, Link öffnet in einem neuen Fenster. Mit François Albera begründete er die audiovisuelle Abteilung der École Supérieure d'Art Visuel in Genève.