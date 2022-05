Ruben Östlund ist kein unbekannter Name in Cannes: 2017 gewann er für seine Satire über die Kunstwelt «The Square» die goldene Palme. Sein neuer Film «Triangle of Sadness» ist in der Welt der Mode, der Reichen und Schönen angesiedelt.

Perfektes Parkett für eine gnadenlose Satire – allerdings hätte Östlunds Werk nicht ganz so plakativ ausfallen müssen. Die drei Kapitel von «Triangle of Sadness» spielen alle in einem Setting, dass in anderen Filmen bereits pointierter beleuchtet wurde.

Legende: Jung, schön und unterwegs in der Welt der Reichen (und Schönen): Influencer/Model-Paar Yaya (Charlbi Dean) und Carl (Harris Dickinson). Fredrik-Wenzel ©Plattform

Von Models und Influencern

Kapitel 1 ist bevölkert von den Models, einem schönen jungen Mann und einer schönen jungen Frau. Beide leben einerseits vom Laufsteg, andererseits von ihrer Zweckverbindung als Influencer-Paar. Ein gewisses Echo von «The Devil Wears Prada» bis «Zoolander» lässt sich da nicht vermeiden.

Dabei ist die Eröffnungssequenz die wohl beste Szene des ganzen Films. Ein junger, sehr schwuler Fashion-Reporter führt im Wartezimmer eines Male-Model-Castings mit den halbnackten Kandidaten ein Pseudo-Interview.

Dabei erklärt er unter anderem, die freundlich lächelnden Models repräsentierten die Billig-Marken wie H&M, während bei den wirklich exklusiven Brands mehr der verachtungsvolle «Ich bin nicht zu haben und meine Kleider kannst du dir nicht leisten»-Look dominiere.

Dass Carl und seine Freundin beim Essen danach darüber streiten, ob es so etwas wie Gleichberechtigung zwischen ihnen überhaupt geben könne – ausgelöst durch die Tatsache, dass sie nach dem Essen die Rechnung jeweils ihm überlässt – wäre durchaus faszinierend.

Allerdings streiten sie auf einem Jargon-Niveau, das irgendwo zwischen #MeToo und Genderdebatte dümpelt. Das ist durchaus zeitgemässe Satire, aber nicht ganz so treffend wie das Kunst-Getöse in «The Square».

Luxus-Jacht mit Woody Harrelson

Kapitel 2 spielt auf einer Luxus-Jacht. Das Influencer-Paar ist natürlich gratis auf der Kreuzfahrt, die anderen Passagiere sind etwa ein fetter Oligarch, der mit Dünger reich geworden ist und sich darum als «Shit-Dealer» bezeichnet, und ein britisches Rentner-Paar, von denen sich herausstellt, dass sie Handgranaten und Landminen produzieren.

Der dauerbesoffene Kapitän wird von Woody Harrelson gespielt und die Jacht hat mehr Personal als Gäste – was zu der üblichen Klassengesellschafts-Metaphorik führt. Da war selbst Godard subtiler mit seinem Film «Socialisme» vor zwölf Jahren.

Bei Östlund benehmen sich die Gäste erwartungsgemäss mies, bis sie alle kotzen müssen und die Fäkalien aus den Bordtoiletten spritzen. Dann entern Piraten die Jacht und lassen sie sinken – mit den Handgranaten des britischen Ehepaares.

Legende: Woody Harrelson (links) ist wie immer sehenswert, hier in der Rolle des dauerbesoffenen Kapitäns. Fredrik-Wenzel ©Plattform

Zurück zur Natur

Kapitel 3 ist schliesslich die Insel-Metapher mit den wenigen Überlebenden, die sich auf der einsamen Insel durchschlagen müssen. Wie bei Lina Wertmüller in «Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto» (und später im unsäglichen Guy-Ritchie-Remake mit Madonna «Swept Away») wenden sich nun die Verhältnisse.

Die Einzige, die weiss, wie man Feuer macht und Fische fängt, ist die philippinische Toilettenfrau der Jacht-Mannschaft. Im Nu errichtet sie ein Matriarchat und holt sich den schönen Model-Boy für die Nächte ins Rettungsboot am Strand.

Bissige Einfälle, die unterhalten

Dank der Aufteilung in drei Kapitel und etlichen bissigen Einfällen ist Östlunds neuer Film meist ziemlich unterhaltsam, aber auch ein wenig magenunfreundlich, vor allem mit der grossen Kotz- und Scheiss-Orgie auf der Jacht.

Die Triangel der Traurigkeit des Titels bezieht sich offenbar auf die Falten zwischen den Augenbrauen, die man am einfachsten mit Botox wegspritzt.

Damit ist der Titel bereits subtiler als der Film.