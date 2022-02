«Ghostbusters», «Twins – Zwillinge» oder «Kindergarten Cop» – seine Komödien prägten eine ganze Generation: Nun ist Regisseur Ivan Reitman im Alter von 75 Jahren in seinem Haus in Montecito in Kalifornien gestorben, wie seine Familie mitteilte.

Reitman wurde 1946 in der heutigen Slowakei geboren und war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie nach Kanada übergesiedelt.

Schöpfer des Kult-Films «Ghostbusters»

Legende: Oft kopiert, nie erreicht: Der Original-Ghostbuster-Film mit Bill Murray, Harold Ramis und Dan Aykroyd aus dem Jahr 1984. Imago/Columbia Pictures

Als Regisseur und Filmproduzent setzte sich Ivan Reitman ein Denkmal mit Filmen wie «Space Jam», «Ein Hund namens Beethoven» oder «Ich glaub', mich knutscht ein Elch!».

Sein grösster Erfolg allerdings war «Ghostbusters – Die Geisterjäger», der 1984 in die Kinos kam. Die Gruselkomödie spülte weltweit knapp 300 Millionen US-Dollar in die Kinokassen und wurde für zwei Oscars nominiert.

«Unerwarteter Verlust»

Reitmans Kinder schrieben in einer Mitteilung: «Unsere Familie trauert über den unerwarteten Verlust eines Ehemannes, Vaters und Grossvaters, der uns gelehrt hat, immer nach der Magie im Leben zu suchen. Wir finden Trost in dem Umstand, dass seine Arbeit als Filmemacher unzähligen Menschen auf der ganzen Welt Freude brachte.»