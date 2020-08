Gesucht werden gewagte, überraschende, unterhaltende, anregende Serienstoffe. Dabei dürfen klassische Erzählstrukturen auch gerne verlassen, Genres gemischt, Sendeplätze ignoriert und Querdenken ins Zentrum gerückt werden.

Rahmenbedingungen

Wir suchen...

starke und authentische Figuren

neben klassisch ausgerichteten Figuren und Erzählstrukturen auch Formate, die diese Pfade verlassen.

Erzählweisen die anders, modern, originell, frisch und auch mutig sein dürfen, solange sie unterhalten und zugänglich bleiben.

keine spezifischen Genres. Einzige Ausnahme bildet der klassische Krimi, der wird nicht gesucht.

Protagonisten, die nahe an der Gefühls- und Gedankenwelt des anvisierten Zielpublikums unter 45 Jahren sind.

Geschichten, die Schweizer Lebensrealitäten entsprechen oder an diese anklingen.

unterschiedliche Formate von Web-Serie bis Primetime, die klassisch, kreativ oder unkonventionell produziert werden können.

horizontale und/oder vertikale Erzählstrukturen.

Stoffe, die für eine lineare (TV) oder digitale (Streaming-Plattform) Distribution oder beides geeignet sind.

Mini-Serien (1. Staffel) oder länger laufende Formate (mehr als 2 Staffeln) möglich.

Zielpublikum

Unter 45

Keine Sendeplatzvorgabe

Eingabebeberechtigt

Autorinnen und Autoren.

Produktionsfirmen (Film, Fernsehen & Werbung).

Kommt es zu einem Produktionsvertrag, muss eine Schweizer Produktionsfirma beteiligt sein.

Anforderungen Eingabedossier

Konzept in deutscher Sprache bestehend aus…

Prämisse

Figuren-Anlage (Beschreibung, Beziehungen & Konflikte)

Synopsis des Staffelbogens

Ausblick auf Folgestaffeln und serielles Potential

Angaben zu Genre, Format und Distribution

Kreative Vision: Erzählmotivation, Tonalität, Setting & Mood.

CV Autor*innen & CV Produzent*innen

Umfang: 10-14 Seiten

Ablauf und Termine

13.11.2020: Einsendeschluss

Ende Januar 2021: Auswahl (8-12 Stoffe)

Februar - März 2021: Pitch-Vorbereitung für ausgewählte Projekte

Ende März 2021: Pitching bei SRF

April 2021 Bekanntgabe: Auswahl (4-6 Projekte) zur Entwicklung

Kontakt

Bitte senden sie Ihre Eingaben an folgende Mailadresse:

Abgabe Dossiers an conny.kaiser@srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster

Für inhaltliche Rückfragen libor.tesacek@srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster