Der schwächliche Steve Rogers, der mehrfach ausgemustert wurde, nimmt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs an einem Experiment des US-Militärs teil, schluckt ein Serum und wird dadurch zum Supersoldaten.

Steve Rogers bleibt der einzige, weil der Forscher, der den Zaubertrank erfunden hat, von einem Nazi-Spion erschossen wird.

In einem Kostüm in den Farben der amerikanischen Nationalflagge und einem Schild zieht er in den Kampf.