«Ich lebe für diesen Scheiss!» Das sagte Xander Cage schon im ersten Triple X-Film, vor 15 Jahren. Diesen Satz sagt er nun genüsslich wieder. Und zwar in einer ausweglosen Situation, in der sowohl James Bond als auch Jack Bauer (aus der Serie «24») an ihre Grenzen kämen. Genau das macht Vin Diesel in dieser Rolle so sympathisch. Er hat richtig Spass daran, die Welt zu retten.