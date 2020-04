SRF lanciert zusammen mit dem Zurich Film Festival den 8. Treatment Award. Gleichzeitig kommt der Gewinner-Film des allerersten Treatment Awards in die Kinos.

Seit 2013 schreibt SRF in Zusammenarbeit mit dem Zurich Film Festival den Treatment Award aus. Die langjährigen Partner betonen damit die Bedeutung der oftmals vernachlässigten Treatment-Phase innerhalb der Drehbuchentwicklung. Gleichzeitig unterstreichen sie dadurch ihr Engagement für die Förderung des Schweizer Filmschaffens sowie für dessen Nachwuchs.

Vom Treatment Award ins Kino

In diesem Jahr kommt der Gewinner des ersten Treatment Awards von 2013 als grösster Schweizer Kinofilm 2020 auf die Leinwand :«Stürm: Bis wir tot sind oder frei» von Dave Tucker vom Ausbrecherkönig Walter Stürm (Joel Basman).

Wer gewinnt 2020?

Im achten Jahr seines Bestehens können sich Autorinnen und Autoren mit einem Exposé für einen langen Spielfilm zum Thema «Zwischenwelten» für den Treatment Award bewerben. Dieser ist mit 5‘000 Schweizer Franken dotiert.

Zudem bekommt die Gewinnerin oder der Gewinner einen Entwicklungsvertrag mit SRF im Wert von 25‘000 Franken, der die dramaturgisch begleitete Treatment-Entwicklung bis und mit erster Drehbuchfassung zum Ziel hat. Die Bewerbungsfrist endet am 14. August.

Legende: Wer wird Nachfolgerin von Yasmin Joerg, der Gewinnerin von 2019? SRF / Gian Vaitl

Eine Jury wird die eingereichten Exposés sichten und in der Woche vom 21. September fünf Finalistinnen und Finalisten nominieren. Die fünf Nominierten werden am 30. September zu einem Pitching eingeladen, an dem sie die Gelegenheit erhalten, ihre Exposés der Jury zu präsentieren und zu erläutern.

Die feierliche Übergabe des Treatment Awards findet voraussichtlich im Rahmen der Award Night des Zurich Film Festival am 3. Oktober statt.