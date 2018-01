«The Valley Below» ist ein eindrückliches Gemeinschaftswerk von Charmaine Bossert, Jonas Habermacher, Joel Hofmann, Matthias Huber, Monika Jagodzinski und Dominic Lutz. Ihr Bachelor Abschlusswerk 2015 an der HSLU ist an vielen Festivals im Ausland gezeigt worden. Am Qabila Film Festival in Cairo wurde der Film mit dem Best Animation Film Award 2015 ausgezeichnet.