Berührende Kurzdoku - «Julian»

Zwölf Jahre lang hat Julian als Cembalobauer in einer Lagerhalle in Zürich gelebt, fern von seiner Heimat in Kanada. Durch den erzwungenen Auszug aus seinem Wohnatelier wird er mit der eigenen Verwahrlosung konfrontiert, mit Fragen zu seinem bisherigen Leben, dessen Inhalt und der Zukunft.