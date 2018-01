Seit der Scheidung seiner Eltern steht die Welt von Marco Kopf. Vater und Mutter lassen ihn mit seiner Ratlosigkeit alleine, zu sehr sind sie mit eigenen Problemen beschäftigt. Doch dann beginnt sich die gleichaltrige Luna (Rabea Egg) für den stillen Marco zu interessieren.

Kurzfilm: «Between» 28 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 6.1.2018

Flo Linus Baumann (Buch & Regie) erzählt seinen preisgekrönten Film «Between» aus Sicht des dreizehnjährigen Marco. Der Film wurde unter anderem für den Max Ophüls Preis nominiert und lief im Wettbewerb der Winterthurer Kurzfilmtage. Flo Linus Baumann arbeitet momentan in New York an seinem ersten Langfilm.