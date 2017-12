Reich durch Geduld «Hold Up»

Aktualisiert am Samstag, 23. Dezember 2017, 10:38 Uhr

Ein Bankraub der ungewöhnlichen Sorte: Anstelle einer Waffe schiebt der Räuber ein Bewerbungsdossier über den Tresen und arbeitet sich langsam und zielgerichtet bis in die Chefetage vor. Keiner in der Bank ahnt, was vor sich geht.

Kurzfilm: «Hold Up» 7:12 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 16.12.2017 Fabian Friedli (Buch und Regie) schloss 2011 sein Studium an der HSLU (Hochschule Luzern, Design & Kunst) Abteilung Animation ab. 2013 realisierte er den von der Filmgerberei und Schweizer Radio und Fernsehen koproduzierte Kurzfilm «Hold up» mit Manfred Liechti in der Hauptrolle.

