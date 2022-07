Die Walliser Polizeikomödie «Tschugger» mit Kult-Cop Bax geht in die 2. Runde. Wir haben Ihre Fragen ermittelt – und beantwortet.

Wann kommt die 2. Staffel von «Tschugger»? Ab Dezember 2022 wird die Serie bei SRF 1 im Fernsehen ausgestrahlt. Ab dem Zeitpunkt stehen alle Episoden auch bei Play Suisse zur Verfügung.

Wie viele Folgen gibt es? Die erste Staffel von Tschugger ist eine fünfteilige Polizeikomödie. Die zweite Staffel wird ebenfalls in fünf Episoden ausgestrahlt.

Worum geht es in der 2. Staffel? Die Kult-Cops Bax (David Constantin) und Pirmin (Dragan Vujic) sind einer Verschwörung auf der Spur. Doch keiner glaubt ihnen. Wegen seiner Ermittlungsmethoden ist Bax bald selbst auf der Flucht. Längst ist auch Bundespolizistin Annette (Anna Rossinelli) vor Ort. Sie ist eigentlich da, um die Arbeit der Polizeistation zu durchleuchten.

Doch sie droht auch Bax und Pirmin, den Rang abzulaufen. Der lokale Polizeichef Biffiger (Laurent Chevrier) zeigt sich vordergründig kooperativ, aber sein Herz schlägt für seine Mannschaft. Und er weiss aus Erfahrung, dass nicht allem aus Bern zu trauen ist.

Wo finde ich den Trailer zu «Tschugger» Staffel 2? Der Trailer zur 2. Staffel von Tschugger ist über YouTube abrufbar.

Was bedeutet das Wort «Tschugger»? «Tschugger» heisst so viel wie Späher und stammt aus dem Rotwelschen. (Rotwelsch ist ein Sammelwort für Begriffe aus gesellschaftlichen Randgruppen.) Entgegen der weit verbreiteten Volksmeinung hat der Begriff sehr wahrscheinlich nichts mit der fast gleichnamigen Gemeinde Tschugg im Berner Seeland zu tun. Sprachwissenschaftler halten diese Wortähnlichkeit für zufällig.

Lange galt «Tschugger» als Schimpfwort und Beamtenbeleidigung. Der Begriff wurde 1936 sogar in einem Gerichtsprotokoll aus Zürich erwähnt. Mittlerweile nehmen es die Polizisten und Polizistinnen meist gelassen, wenn man sie so nennt.

Wo wurde die Serie gedreht? Die Dreharbeiten zu «Tschugger» fanden im Kanton Wallis – vielfach an Originalschauplätzen – von Martigny bis zum Simplon statt.

Gibt es Behind the Scenes Material vom «Tschugger»-Dreh?

1 / 5 Legende: Die Schauspieler David Constantin und Dragan Vujic geben bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 alles SRF/Dominic Steinmann 2 / 5 Legende: Auf teilweise engstem Raum musste die Crew die Dreharbeiten bewerkstelligen können. SRF/Dominic Steinmann 3 / 5 Legende: Die Dreharbeiten mit David Constantin und Gabriel Oldham fanden auch in Dorenaz statt. SRF/Dominic Steinmann 4 / 5 Legende: Bei den Dreharbeiten in Martigny wurde ein Gruppenbild des Polizeicorps geschossen. SRF/Dominic Steinmann 5 / 5 Legende: Auch Lens ist ein Schauplatz der Handlung von Tschugger 2. SRF/Dominic Steinmann

Welcher Dialekt wird in der Serie gesprochen? Fast alle Figuren der Mundartserie – viele von ihnen verkörpert von Laiendarstellenden – sprechen Walliserdeutsch. Ein Dialektcoach war daher nicht notwendig am Set. Die Dialoge der Serie «Tschugger» wurden zuerst auf Hochdeutsch geschrieben und dann auf Mundart übersetzt.

Wer sind die Schauspieler bei «Tschugger»? David Constantin verkörpert den Protagonisten und Kantonspolizist Johannes «Bax» Schmidhalter in der Serie. Dragan Vujic spielt den Kommissar Pirmin, der ruhende Pol in der Polizeistation. Die Basler Sängerin Anna Rossinelli ist als Bundespolizistin Annette auch bei Tschugger 2 im Einsatz. Laurent Chevrier spielt in der 2. Staffel den lokalen Polizeichef Biffiger.

05:26 Video Im Harmonie-Quiz: «Tschugger»-Darsteller Constantin & Kistler Aus Gesichter & Geschichten vom 23.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 26 Sekunden.

Wer führte Regie? Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur beider Staffeln ist der Walliser David Constantin. Vor «Tschugger» realisiert der Schweizer Regisseur bereits einige Webserien, darunter «Tschutter» und «Rocco». Co-Regie führte der Aarauer Leandro Russo.

Wer hat «Tschugger» produziert? Die Produzentin Sophie Toth von der in Zürich ansässigen Shining Film AG produzierte sowohl die erste als auch die zweite Staffel der Walliser Serie. «Tschugger» ist eine Koproduktion von Shining Film und SRF in Koproduktion mit Sky Schweiz.

Wo läuft «Tschugger»? Die Serie wird sowohl im linearen TV als auch über die Streaming-Plattform Play Suisse ausgestrahlt.