Der heute 53-jährige Jason Blum gründete 2000 die «Blumhouse Productions». Das Produktionshaus macht vor allem Low-Budget-Horrorfilme.

Um Kosten zu sparen, gibt es einige Weisungen und Regeln: So wird meist nur an einem Ort gedreht (klassischerweise in einem Haus) und alle Beteiligten erhalten den gesetzlichen Mindestlohn. Dafür zwackt Jason Blum lediglich 12,5 Prozent der Einnahmen für sich ab. Der Rest wird auf alle gleich verteilt.