23 Filme umfasst das «Marvel Cinematic Universe» bisher. Seit Robert Downey Jr. vor bald 13 Jahren in seiner computergenerierten Rüstung erstmals als «Iron Man» glänzen durfte, wurde die Franchise zur erfolgreichsten der Kinogeschichte.

Gut 22,5 Milliarden US-Dollar sollen die Titel des «MCU» weltweit eingespielt haben. Mehr als alle «Star Wars»- und «Harry Potter»-Filme zusammen. Eine Erfolgsbilanz, die selbst Real Madrid, Starbucks oder die Katholische Kirche nachdenklich stimmen dürfte.

Legende: Sitcom trifft auf Surreales: Elizabeth Olsen als Wanda. Disney+

Serien? Bisher eher Beigemüse

Marvel ist dank seiner Kinofilme in der Popkultur so prominent vertreten, wie nie zuvor. Die zahlreichen Serien aus demselben Hause, verteilt auf verschiedene Sender und Streaming-Dienste, wurden in der breiten Masse bisher eher als Beigemüse wahrgenommen. Trotz teils guter Kritiken und Quoten.

Das soll sich nun ändern – dank neuer Shows auf Disney+, in denen wichtige Figuren (und damit bekannte Gesichter) aus den Filmen im Zentrum stehen.

Den Anfang macht «WandaVision». Die ersten drei Folgen etablieren die Serie als augenzwinkernde Hommage an die Sitcoms vergangener Jahrzehnte, wobei wiederholt deutlich klargemacht wird, dass der Schein trügt.

Die erste Folge ist schwarz-weiss und orientiert sich an dem Fernsehen der 1950er. Im Mittelpunkt: Ein spiessiges Pärchen, dass sich mit nervigen Nachbarn und despotischen Chefs rumschlagen muss.

Dabei versucht Serienschöpferin Jac Schaeffer nicht allzu lange, ihrem Publikum eine falsche Prämisse vorzugaukeln. Das spiessige Pärchen, das sind zwei Superhelden, die der Zuschauer aus den «Avengers»-Filmen kennt:

«Scarlet Witch» alias Wanda, eine Hexe mit Zauberkräften und «Vision», ein Android mit allerlei übermenschlichen Talenten. Sie sind sich ihrer Fähigkeiten bewusst, aber nicht darüber, dass sie eigentlich Streiter fürs Recht sind.

Legende: Nicht strikt in schwarz-weiss gehalten: «WandaVision». Disney+

Abenteuerlustiger Einstieg

Elizabeth Olsen («Wanda Maximoff»/«Scarlet Witch») und Paul Bettany («Vision») dürfen in den Hauptrollen dick auftragen und mit altbekannten Sitcom-Klischees spielen.

«WandaVision» ist für Marvel ein konzeptionell abenteuerlustiger Serien-Einstieg auf Disney+. Zwar knüpft die Geschichte an den Kanon an, der über 23 Filme etabliert wurde – doch wird dabei mit Form und Ton gespielt wie nie zuvor.

Legende: «WandaVision» spielt mit gängigen Klischees der Sitcom-Geschichte. Disney+

Abzuwarten bleibt, ob die nächsten Marvel-Serien ähnlich verspielt daherkommen werden. «The Falcon and The Winter Soldier» als Buddy-Cop-Duo à la «Starsky & Hutch»? «Loki» als abgebrühter skandinavischer Mordkommissar, der sich nicht an die Regeln hält?

Wir werden sehen.